Юсиф Эйвазов пожаловался на Анну Нетребко

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не любят распространяться о себе, оперные певцы стараются избегать публичности. Однако для передачи «2 Верник 2» они сделали исключение, поделившись в эфире сокровенным и личным.

Как пишет StarHit, речь сначала пошла о сыне Анны, Тьяго. Когда мальчику было три года, у него обнаружили аутизм, но это не помешало ему учиться вместе с обычными детьми в общеобразовательной школе. «Он делает очень большие успехи. Сейчас часто улыбается, смеется, общается с окружающими. Всего несколько лет назад было невероятно сложно. Иногда я просто не понимал, почему он молчит или закатывает истерики. Сейчас это, к счастью, осталось в прошлом», - сказал Юсиф.

Певец признался, что воспринимает Тьяго как своего сына. Также мальчик очень любит играть с отчимом. Анна подчеркнула, что после того, как в ее жизни появился Юсиф и Тьяго стал общаться с ним, состояние сына улучшилось, он стал более доброжелательным и открытым.

Тьяго ездит вместе с мамой и отчимом, благо выступления у Анны расписаны на ближайшие пять лет. Юсиф также является одним из самых востребованных оперных певцов в мире, успех Анны только радует его. Правда, Юсиф посетовал, что супруга не любит выражать свои чувства.

«За те четыре года, что мы вместе, Аня не написала мне ни одного стихотворения, она не признается в любви и не любит открыто выражать свои эмоции. Я поначалу пытался внести в нашу совместную жизнь немного романтики, но понял, что ей это не требуется. Важнее то, что я чувствую ее нежность, любовь, хотя она про это и не говорит», - рассказал Эйвазов.

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