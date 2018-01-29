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Джорджина Родригес отпраздновала день рождения без любимого


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В прошлую субботу Джорджине Родригес (Georgina Rodriguez) исполнилось 24 года, и она отпраздновала это событие совершенно невероятным способом. Испанская модель, недавно родившая дочь от своего спутника Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo), выложила в социальные сети впечатления от прекрасного дня. Поклонники, правда, заметили, что на празднике не было самого футболиста.

 

Как видно из ее постов в Insta, у Джорджины была вечеринка с друзьями, она побывала у стилиста и провела время с детьми. На этих фотографиях не хватает только Криштиану, который не мог присутствовать, так как находился в Валенсии, играя за свою команду. Но в соцсетях Джорджина выглядела не особенно скучающей по своей половинке.

Модель опубликовала фотографии со своего праздника, чтобы разделить его с поклонниками, и отправила им специальное послание: «Доброе утро, мои дорогие. Сегодня, в мой день рождения, я хочу поблагодарить всех, кто любит, поддерживает меня и был со мной еще один год моей жизни».

Она также намекнула, что у нее будет еще одна вечеринка с «другими особенными людьми», возможно, она устроит повторение праздника в обществе Криштиану, пишет издание Hello. Перед тем, как приступить к веселью, Джорджина не преминула заняться физическими упражнениями. Большая фанатка спорта и здорового образа жизни, она считает, что даже день рождения не является поводом для того, чтобы отказаться от поддерживающих форму и придающих красоту упражнений.
 



0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2018 Теги: Джорджина Родригес

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