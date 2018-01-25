Боярскую признали «образцом классического вкуса»

Немногие российские актрисы могут похвастаться безупречным стилем. Но Елизавета Боярская - в числе избранных. По мнению модного критика Александра Васильева, в вопросах выбора подходящих туалетов к Елизавете не придерешься.

123 Дек 29, 2017 at 12:14 PST

Некоторые модные блогеры и обозреватели считают Боярскую «скучной» и чуть ли не «безликой». Есть мнение, что актриса просто не решается на смелые эксперименты с нарядами и аксессуарами, поэтому выбирает преимущественно классические модели.

У Васильева иная точка зрения: «У Боярской «натуральное» лицо, в нем нет тех следов современности, в которых лично я вижу много фальши. Мне нравится ее натуральный цвет волос. И даже макияж Лизы нельзя назвать нарочитым, он всегда сдержанный. В общем, я отношусь к ней с большой симпатией, нахожу в этой актрисе много шарма и обаяния».

По мнению модного гуру, Елизавета хорошо понимает, что такое элегантность. «У Лизы все в порядке. Она — образец классического вкуса. Типичная девушка из хорошей семьи. И единственное, что я бы добавил: старинные украшения, которые придали бы ей еще больше шарма, которого заслуживает ее фамилия», - рассуждает Васильев в своей колонке для издания «7 Дней».

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