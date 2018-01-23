Пескову не хватает жены

Дмитрий Песков и Татьяна Навка выглядят идеальной парой. Фигуристка регулярно признается в любви к мужу, уверяет, что он - ее идеальный мужчина. Однако сам Дмитрий на днях пожаловался на слишком плотный график и тоску по любимой.

Песков принял участие в программе «Действующие лица» и рассказал о своем ненормированном графике работы. По словам пресс-секретаря, бывает, что он не видится с женой сутками. «У моей жены график точно такой же, как у меня, особенно сейчас, когда она занималась постановкой своего собственного шоу, спектакля «Руслан и Людмила». И у меня командировки, и у нее разъезды. Когда я ночью прихожу с работы, она уезжает работать, потому что в Москве не так легко найти лед. Это тяжело, не хватает друг друга. Но с другой стороны, так многие живут, практически все, сейчас все много работают».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Окт 17, 2017 at 2:57 PDT

Песков признался: обычно именно Татьяна балует его милыми презентами. Он же старается не забывать радовать жену цветами.

По словам мужчины, воскресенье для него особенный день. В первую очередь потому, что в этот день можно, наконец, нормально пообщаться с близкими. «Мы редко все вместе, но такие моменты бывают. Наверное, это самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты».

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Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю.