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Пескову не хватает жены


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Дмитрий Песков и Татьяна Навка выглядят идеальной парой. Фигуристка регулярно признается в любви к мужу, уверяет, что он - ее идеальный мужчина. Однако сам Дмитрий на днях пожаловался на слишком плотный график и тоску по любимой.

Песков принял участие в программе «Действующие лица» и рассказал о своем ненормированном графике работы. По словам пресс-секретаря, бывает, что он не видится с женой сутками. «У моей жены график точно такой же, как у меня, особенно сейчас, когда она занималась постановкой своего собственного шоу, спектакля «Руслан и Людмила». И у меня командировки, и у нее разъезды. Когда я ночью прихожу с работы, она уезжает работать, потому что в Москве не так легко найти лед. Это тяжело, не хватает друг друга. Но с другой стороны, так многие живут, практически все, сейчас все много работают».

Песков признался: обычно именно Татьяна балует его милыми презентами. Он же старается не забывать радовать жену цветами.

По словам мужчины, воскресенье для него особенный день. В первую очередь потому, что в этот день можно, наконец, нормально пообщаться с близкими. «Мы редко все вместе, но такие моменты бывают. Наверное, это самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты».

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: татьяна навка

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Обсуждение 3  

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  • Ханума
    Слышь, Совесть Журналиста - спасибо за юмор. Отвлекусь - у журналиста ЕСТЬ совесть? Вы профессией ошиблись. По делу: не применительно к указанной персоне: ненормированный график работы - всегда трудно. Не зависит от квалификации чела. Просто человек - существо живое, ему и отдых нужен. Ну уж а то, что по любимому человеку скучают и ждут встречи с ним - простым людям вроде как и объяснять не надо. Но, видимо, СОВЕСТЬ Ж... та этого не понять...
    		 23.01.18 15:02
         
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    • Совесть журналиста
      Не очень поняла Ваш посыл. Я писала о безграмотном журналисте, написавшем данную статью с ошибками, которые потом исправили. Журналиста, который не в состоянии написать 10 предложений без ошибок и не потрудившимся вычитать статью перед публикацией, считаю профнепригодным.
      		23.01.18 20:41
           
      1
           
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  • Совесть журналиста
    Плотный трафик???? О ненормированном графике работУ???? Увольте уже людей, не справляющихся с должностными обязанностями!
    		23.01.18 13:36
         
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