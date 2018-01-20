 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Наталья Фриске возвращается на сцену


0 0

Наталья Фриске решила вновь попробовать себя в шоу-бизнесе. Сестра покойной Жанны Фриске недавно представила на суд публики дуэтную композицию с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. Возможно, вторая попытка Натальи окажется удачней первой.

Десять лет назад Наталья дебютировала в составе группы «Блестящие». Но ее работа в поп-коллективе длилась всего год. Она подумывала о карьере сольной исполнительницы, но в итоге пришла к выводу, что постоянные выступления и гастроли для нее слишком утомительны.

Последние пять лет Наталья работала в качестве косметолога, точнее занималась дизайном бровей. Девушка не забывала про занятия вокалом, а недавно Александр Попов, с которым Фриске познакомилась на одном из благотворительных мероприятий, предложил ей вместе поработать над записью песни.

Композиция под названием «Две планеты» уже представлена на Youtube, и публика считает, что песня получилась неплохой. Попов же заявил журналистам, что у Натальи, несомненно, есть талант, а ее голос очень похож на вокал Жанны. Кстати, некоторые полагают, что девушка решила снова запеть в память о покойной сестре.

Ранее мы писали:

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​



0 Не нравится 0 Нравится 20.01.2018 Теги: Наталья Фриске

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору