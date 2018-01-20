Наталья Фриске возвращается на сцену

Наталья Фриске решила вновь попробовать себя в шоу-бизнесе. Сестра покойной Жанны Фриске недавно представила на суд публики дуэтную композицию с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. Возможно, вторая попытка Натальи окажется удачней первой.

Десять лет назад Наталья дебютировала в составе группы «Блестящие». Но ее работа в поп-коллективе длилась всего год. Она подумывала о карьере сольной исполнительницы, но в итоге пришла к выводу, что постоянные выступления и гастроли для нее слишком утомительны.

Последние пять лет Наталья работала в качестве косметолога, точнее занималась дизайном бровей. Девушка не забывала про занятия вокалом, а недавно Александр Попов, с которым Фриске познакомилась на одном из благотворительных мероприятий, предложил ей вместе поработать над записью песни.

Композиция под названием «Две планеты» уже представлена на Youtube, и публика считает, что песня получилась неплохой. Попов же заявил журналистам, что у Натальи, несомненно, есть талант, а ее голос очень похож на вокал Жанны. Кстати, некоторые полагают, что девушка решила снова запеть в память о покойной сестре.

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