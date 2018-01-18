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Волочковой надоели вопросы об одиночестве


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В декабре она развлекалась на шоу «Давай поженимся». А через некоторое время в аккаунтах Анастасии Волочковой в соцсетях появились совместные снимки балерины с неким мужчиной. Поклонники засыпали бывшую приму вопросами. Теперь Анастасия решила ответить.

 

Потенциальные кандидаты в женихи балерины могут вздохнуть спокойно - сердце звезды пока не занято. Как пояснила звезда, она опубликовала постановочные снимки с хорошим знакомым. «Мы с ним просто пошутили над завистливыми людьми, над безумными комментаторами, пишущими гадости уважаемым людям. Меня часто донимают вопросами, почему я одна... Некоторые пытаются куражиться над этим. Как только я показываю, что не одна и любима мужчинами, тоже появляется армия завистливых и недовольных».

 

Между прочим, в ноябре Волочкова с ностальгией вспоминала об отношениях с миллиардером Сулейманом Керимовым. «Много любви нас связывало на протяжении трех лет. Все это было тайно и скрыто. Потому что счастье любит тишину. Так и было. И это было так красиво! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана. И не полюбила до сих пор. И я знаю, что он меня любил. Это человек, который научил меня любить».

Ранее мы писали:

Волочкова призналась в любви Керимову. Балерина пытается поддержать миллиардера.

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.



1 Не нравится 0 Нравится 18.01.2018 Теги: анастасия волочкова

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