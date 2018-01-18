Волочковой надоели вопросы об одиночестве
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В декабре она развлекалась на шоу «Давай поженимся». А через некоторое время в аккаунтах Анастасии Волочковой в соцсетях появились совместные снимки балерины с неким мужчиной. Поклонники засыпали бывшую приму вопросами. Теперь Анастасия решила ответить.
Потенциальные кандидаты в женихи балерины могут вздохнуть спокойно - сердце звезды пока не занято. Как пояснила звезда, она опубликовала постановочные снимки с хорошим знакомым. «Мы с ним просто пошутили над завистливыми людьми, над безумными комментаторами, пишущими гадости уважаемым людям. Меня часто донимают вопросами, почему я одна... Некоторые пытаются куражиться над этим. Как только я показываю, что не одна и любима мужчинами, тоже появляется армия завистливых и недовольных».
Между прочим, в ноябре Волочкова с ностальгией вспоминала об отношениях с миллиардером Сулейманом Керимовым. «Много любви нас связывало на протяжении трех лет. Все это было тайно и скрыто. Потому что счастье любит тишину. Так и было. И это было так красиво! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана. И не полюбила до сих пор. И я знаю, что он меня любил. Это человек, который научил меня любить».
Ранее мы писали:
Волочкова призналась в любви Керимову. Балерина пытается поддержать миллиардера.Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 4
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*А мне нравится фото, где она в платье. Прилично и не в её стиле. Нигде ничего не вылезает.. Вот уж удивила:))
18.01.18 18:04
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ОльгаКак ни странно, первый образ ей идёт больше, чем платья. Зачем прикидываться светской дамой? А стиль "дорогу знаю, секс люблю"- прям ее.
18.01.18 16:17
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ойКаблуки на песке убивают, даже когда знаешь что фото постановочное. Натрешь же все пока дойдешь
18.01.18 11:42