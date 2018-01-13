Самбурская: «Почему женщины годами терпят домашнее насилие»

Анастасия Самбурская - девушка решительная. И с твердыми принципами. Недавно стало известно о расставании актрисы с мужем Кириллом Дыцевичем. И на днях Самбурская намекнула на причину разрыва.

С Кириллом Анастасия сочеталась браком в середине ноября. Незадолго до Нового года пара рассталась. И, похоже, речи о воссоединении и быть не может. Предполагалось, что основной причиной разрыва супругов стали конфликты Самбурской со свекровью, однако на днях сама актриса намекнула на домашнее насилие.

«Почему мужчины поднимают на женщину руку и стоит ли такое прощать? Почему не собрать волю в кулак, не терпеть уже после первого случая? Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что, мол, дети и я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные «терпилы» и мазохистки, не способные действовать? Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой!» - пишет Анастасия в Insta.

Актриса подчеркивает, что домашнее насилие - это вовсе не норма, и призывает женщин бросать мужчин, позволяющих рукоприкладство. «Счастье заключается в саморазвитии рядом с партнером, а не когда вас вгоняют в комплексы и вы перестаете в себя верить! Все намного проще, чем кажется! Вы сами усложняете себе жизнь. Золотая фраза от Ф.Г. Раневской: "Женщины - это не слабый пол. Слабый пол - это гнилые доски"».

Самбурская также уточнила, что прекрасно знает о проблеме, поскольку выросла в подобной семье. «И как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось. Долго объяснять почему».

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