К русским корням: Хелен Миррен сыграет Екатерину II

Существует ли роль круче «девушки Бонда»? Определенно существует. Талантливо сыграть монархиню удается далеко не всем, но Хелен Миррен (Helen Mirren) - настоящий профессионал. И сейчас дама готовится стать императрицей.

















72-летняя звезда подписала контракт на съемки в четырехсерийной драме телеканала HBO. Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II. Режиссурой займется Филип Мартин (Philip Martin). Название проекта не уточняется, но известно, что в центре сюжета история императрицы. Съемки стартуют в конце 2018 - начале 2019 года.

Не исключено, что часть эпизодов будет снята в России, в окрестностях Санкт-Петербурга.

Напомним, Миррен, Командор ордена Британской империи, в свое время получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Королева». Актриса играла Елизавету II, а также блеснула в роли Елизаветы I в одноименном мини-сериале 2005 года.

Сама Хелен родом из семьи русских аристократов, покинувших Россию после революции. Но в одном из интервью актриса заметила: «Да, я — дама. Много раз играла монарших особ и аристократок, но иногда мне очень хочется хоть на пять минут стать "плохой девочкой"».

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Источник фото: Globallookpress.com