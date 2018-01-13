Аршавина может попасть в черный список

Скандал по поводу неадекватного поведения жены футболиста Андрея Аршавина на борту самолета не прекращается. Алиса Аршавина ранее грозила подать в суд на «Аэрофлот» за причинение вреда здоровью. Авиакомпания в свою очередь намерена взыскать издержки за вынужденную задержку самолета. Дама также может оказаться в черном списке.

Накануне авиакомпания выпустила заявление, в котором сообщается: «Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса из Москвы в Алма-Ату 6 января 2018 года».

В документе также говорится о дополнительных расходах на процедуры наземного обслуживания воздушного судна и перерасход топлива. Теперь «Аэрофлот» намерен в судебном порядке потребовать покрытия расходов за счет Аршавиной.

Представители Аршавиной от комментариев пока воздерживаются.

Кроме того, «Аэрофлот» предупреждает о намерении «жестко пресекать любые попытки нарушения правил поведения на борту» вне зависимости от социального статуса пассажиров. Авиакомпания напоминает, что с июня 2018 года авиаперевозчики получат возможность включать нарушителей в черные списки и отказывать им в оказании услуг.

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