Эмбер Херд объяснилась откровенным снимком
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Эмбер Херд (Amber Heard) - настоящий виртуоз в искусстве провокации. Время от времени актриса публикует в Insta весьма откровенные снимки. Причем снимки с намеком. На днях Херд в очередной раз порадовала подписчиков легкой эротикой.
Эмбер опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена лежащей топлес на кровати. И особый акцент сделан на соблазнительные изгибы звездного тела. «Объяснение», - прокомментировала фотографию Херд и указала в подписи свою подругу и экс-возлюбленную, художницу Тасю Ван Ри (Tasya van Ree).
Чуть позже актриса опубликовала забавную фотографию, сделанную во время подготовки к съемкам. Героем снимка стал домашний питомец Эмбер, а сама она оказалась на заднем плане.
Между прочим, в декабре издание GQ провозгласило 31-летнюю Херд женщиной года. По мнению редакции, девушка активно борется за права женщин и помогает переосмыслить феминизм.
Кстати, рождественские каникулы звезда провела в компании миллиардера и бывшего бойфренда Илона Маска. Херд отправилась в путешествие в Чили вместе с Маском, его братом и друзьями. С Маском актриса встречалась на протяжении года, но минувшим летом стало известно о разрыве, что подтвердил сам Илон.
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