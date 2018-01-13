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Эмбер Херд объяснилась откровенным снимком


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Эмбер Херд (Amber Heard) - настоящий виртуоз в искусстве провокации. Время от времени актриса публикует в Insta весьма откровенные снимки. Причем снимки с намеком. На днях Херд в очередной раз порадовала подписчиков легкой эротикой.

 

Эмбер опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена лежащей топлес на кровати. И особый акцент сделан на соблазнительные изгибы звездного тела. «Объяснение», - прокомментировала фотографию Херд и указала в подписи свою подругу и экс-возлюбленную, художницу Тасю Ван Ри (Tasya van Ree).

Чуть позже актриса опубликовала забавную фотографию, сделанную во время подготовки к съемкам. Героем снимка стал домашний питомец Эмбер, а сама она оказалась на заднем плане.

 

Между прочим, в декабре издание GQ провозгласило 31-летнюю Херд женщиной года. По мнению редакции, девушка активно борется за права женщин и помогает переосмыслить феминизм.

Кстати, рождественские каникулы звезда провела в компании миллиардера и бывшего бойфренда Илона Маска. Херд отправилась в путешествие в Чили вместе с Маском, его братом и друзьями. С Маском актриса встречалась на протяжении года, но минувшим летом стало известно о разрыве, что подтвердил сам Илон.

Ранее мы писали:

Илон Маск о разрыве с Эмбер Херд. Миллиардеру не нравится шумиха.

Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 



0 Не нравится 0 Нравится 13.01.2018 Теги: Эмбер Херд

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