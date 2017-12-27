Дженнифер Лопес наслаждается рождественской романтикой

Она долго искала любовь. А теперь Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) наслаждается праздниками в компании мужчины своей мечты. И не стесняется это демонстрировать.

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Дек 25, 2017 at 11:31 PST

Накануне Алекс Родригес (Alex Rodriguez) опубликовал в Insta серию милых совместных фотографий с Джен и поздравил всех с праздником. «Надеюсь, Рождество все провели вместе со своими любимыми и праздник был наполнен радостью и смехом», - написал бывший бейсболист.

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Дек 25, 2017 at 3:02 PST

Лопес же опубликовала видео Алекса в бассейне и сообщила, что рождественский вечер провела в Майами.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Дек 24, 2017 at 8:10 PST

Напомним, роман с Алексом завязался у певицы в начале года. Сейчас влюбленные проводят очень много времени вместе, и, по словам спортсмена, нередко они чувствуют себя «словно близнецы». «Мы оба львы (по гороскопу), оба из Нью-Йорка, у обоих латиноамериканские корни. Совпадений наберется еще по 20 пунктам», - пояснял ранее Родригес в интервью Vanity Fair.

Осенью пара согласилась позировать вместе для обложки декабрьского номера Vanity Fair, и фотосессия получилась весьма чувственной. По словам источников из окружения пары, сейчас Джен и Алекс активно планируют совместное будущее.

Ранее мы писали:

Дженнифер Лопес напомнила о сексуальности. Звезда предстала в нижнем белье.

Дженнифер Лопес похвасталась телом. Звезда тщательно следит за фигурой.