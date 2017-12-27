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Дженнифер Лопес наслаждается рождественской романтикой


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Она долго искала любовь. А теперь Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) наслаждается праздниками в компании мужчины своей мечты. И не стесняется это демонстрировать.

 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Накануне Алекс Родригес (Alex Rodriguez) опубликовал в Insta серию милых совместных фотографий с Джен и поздравил всех с праздником. «Надеюсь, Рождество все провели вместе со своими любимыми и праздник был наполнен радостью и смехом», - написал бывший бейсболист.

 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

 

Лопес же опубликовала видео Алекса в бассейне и сообщила, что рождественский вечер провела в Майами.

 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, роман с Алексом завязался у певицы в начале года. Сейчас влюбленные проводят очень много времени вместе, и, по словам спортсмена, нередко они чувствуют себя «словно близнецы». «Мы оба львы (по гороскопу), оба из Нью-Йорка, у обоих латиноамериканские корни. Совпадений наберется еще по 20 пунктам», - пояснял ранее Родригес в интервью Vanity Fair.

Осенью пара согласилась позировать вместе для обложки декабрьского номера Vanity Fair, и фотосессия получилась весьма чувственной. По словам источников из окружения пары, сейчас Джен и Алекс активно планируют совместное будущее.

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0 Не нравится 1 Нравится 27.12.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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