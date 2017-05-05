Дженнифер Лопес рассказала о возлюбленном

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) не из тех женщин, которые долго наслаждаются одиночеством. Джен просто не может себе этого позволить, когда вокруг так много интересных мужчин. На протяжении нескольких месяцев дива встречается с бейсболистом Алексом Родригесом (Alex Rodriguez). И на прошедшем Met Gala пара блеснула вместе, тем самым официально подтвердив отношения. Правда, рассказывать о личном Лопес не спешит.

Недавно певица стала гостьей на шоу Джеймса Кордена. В ходе беседы Джеймс пытался вызвать Джен на откровенность, чтобы та рассказала о новом романе. Лопес пыталась уйти от разговора и говорила: «Пожалуйста, не поступайте так со мной. Что вы хотите, чтобы я вам ответила?» Но Корден был неумолим.

В конце концов Дженнифер сдалась. По словам звезды, она познакомилась с Алексом довольно давно. Вместе с Марком Энтони, в то время он был супругом Джен, она побывала на одном из матчей. И познакомил Лопес с Родригесом именно Марк. После разрыва с Энтони Алекс делал попытки завязать отношения, но Лопес была к этому не готова.

Бейсболист сделал еще одну попытку после того, как в начале года стало известно о разрыве певицы с Каспером Смартом. И тогда Родригесу повезло.

По словам Лопес, сейчас она понимает, что рядом с ней потрясающий мужчина. Привлекательный, интересный и с великолепным чувством юмора.

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Источник фото: Globallookpress.com