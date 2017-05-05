 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дженнифер Лопес рассказала о возлюбленном


2 0

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) не из тех женщин, которые долго наслаждаются одиночеством. Джен просто не может себе этого позволить, когда вокруг так много интересных мужчин. На протяжении нескольких месяцев дива встречается с бейсболистом Алексом Родригесом (Alex Rodriguez). И на прошедшем Met Gala пара блеснула вместе, тем самым официально подтвердив отношения. Правда, рассказывать о личном Лопес не спешит.

Недавно певица стала гостьей на шоу Джеймса Кордена. В ходе беседы Джеймс пытался вызвать Джен на откровенность, чтобы та рассказала о новом романе. Лопес пыталась уйти от разговора и говорила: «Пожалуйста, не поступайте так со мной. Что вы хотите, чтобы я вам ответила?» Но Корден был неумолим.

В конце концов Дженнифер сдалась. По словам звезды, она познакомилась с Алексом довольно давно. Вместе с Марком Энтони, в то время он был супругом Джен, она побывала на одном из матчей. И познакомил Лопес с Родригесом именно Марк. После разрыва с Энтони Алекс делал попытки завязать отношения, но Лопес была к этому не готова.

Бейсболист сделал еще одну попытку после того, как в начале года стало известно о разрыве певицы с Каспером Смартом. И тогда Родригесу повезло.

По словам Лопес, сейчас она понимает, что рядом с ней потрясающий мужчина. Привлекательный, интересный и с великолепным чувством юмора.

Ранее мы писали:

4 секрета красоты от Дженнифер Лопес. У звезды стоит поучиться. 

Дженнифер Лопес похвасталась телом. Звезда тщательно следит за фигурой.  

Дженнифер Лопес напомнила о сексуальности. Звезда предстала в нижнем белье. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 05.05.2017 Теги: Дженнифер Лопес

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору