Шепелев пожалел своих хейтеров

Дмитрий Шепелев решил ответить на очередную порцию обвинений отца Жанны Фриске. Недавно Владимир Борисович принял участие в программе «Секрет на миллион» и заявил, что в последние дни жизни Жанны Шепелев был отнюдь не добр к ней. Дмитрий не выдержал.

На шоу Леры Кудрявцевой Владимир Фриске пожаловался на то, что Шепелев не позволяет родным видеться с 4-летним Платоном, и рассказал, что Дмитрий якобы в какой-то момент отказался приобретать для Жанны дорогое лекарство, облегчающее состояние смертельно больной артистки. В студии также побывала подруга покойной певицы Анна Городжая, которая заметила, что роман с Фриске был для Дмитрия удачным пиаром.

В конце концов сам Шепелев написал в соцсетях: «Критики и комментаторы. Все советчики, которые точно знают, как я должен жить. Умники, которым известно, как я обязан воспитывать своего ребенка. Грязные языки. Наивные зрители, которые привыкли всеядно верить всему без разбора. Возмущенные блюстители нравственности. Воспитатели. Просители. Советчики. Все те, кто точно знает, как надо, как было и кто виноват. Ненавистники и отморозки. Все те, кто шлет проклятья и не может сдержать свое возмущение. Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость».

«Мне не в чем упрекнуть себя, - добавил Дмитрий. - Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребенок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь. Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные. Займитесь собой и своими проблемами. С Новым годом. Добра вам всем».

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