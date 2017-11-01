Боня похвасталась аппетитной фигурой

Виктории Боне определенно не грозит осенняя депрессия. Девушка наслаждается океанскими волнами и демонстрирует аппетитные формы. Поклонники в восторге, но некоторые полагают, что звезда решилась на коррекцию объемов с помощью пластического хирурга.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 31 2017 в 6:57 PDT

Накануне Боня опубликовала серию снимков в бикини и купальнике на фоне океана. «Я в Раю и не хочу уезжать отсюда!!! Никогда!!! Сегодня купались под проливным дождем. Вы когда-нибудь пробовали так? Кстати, если молния во время дождя, купаться опасно или нет?» - написала девушка.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 30 2017 в 10:28 PDT

Поклонники не скупились на лайки и комплименты, но некоторые заметили изменение объемов бюста Виктории. «Вика, а где вы грудь переделывали? Клиника российская?», «Расскажи про врача, клинику. Всем интересно. А то только про уход за лицом пишешь», «Какой размер сделали-то?! Ничего так смотрится, естественно очень даже».

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 31 2017 в 2:02 PDT

Ранее Виктория говорила, что не является большой фанаткой пластической хирургии. И тем не менее ранее она обращалась к профи с просьбой о проведении блефаропластики. Что же касается формы губ, то "пухлость" у девушки естественная. Сейчас Боня нередко в ходе онлайн-общения с поклонниками проводит своеобразные мастер-классы, демонстрируя трюки по коррекции внешности.

Ранее мы писали:

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​