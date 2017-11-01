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Боня похвасталась аппетитной фигурой


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Виктории Боне определенно не грозит осенняя депрессия. Девушка наслаждается океанскими волнами и демонстрирует аппетитные формы. Поклонники в восторге, но некоторые полагают, что звезда решилась на коррекцию объемов с помощью пластического хирурга.

Накануне Боня опубликовала серию снимков в бикини и купальнике на фоне океана. «Я в Раю и не хочу уезжать отсюда!!! Никогда!!! Сегодня купались под проливным дождем. Вы когда-нибудь пробовали так? Кстати, если молния во время дождя, купаться опасно или нет?» - написала девушка.

Поклонники не скупились на лайки и комплименты, но некоторые заметили изменение объемов бюста Виктории. «Вика, а где вы грудь переделывали? Клиника российская?», «Расскажи про врача, клинику. Всем интересно. А то только про уход за лицом пишешь», «Какой размер сделали-то?! Ничего так смотрится, естественно очень даже».

Ранее Виктория говорила, что не является большой фанаткой пластической хирургии. И тем не менее ранее она обращалась к профи с просьбой о проведении блефаропластики. Что же касается формы губ, то "пухлость" у девушки естественная. Сейчас Боня нередко в ходе онлайн-общения с поклонниками проводит своеобразные мастер-классы, демонстрируя трюки по коррекции внешности.

Ранее мы писали: 

Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.


0 Не нравится 1 Нравится 01.11.2017 Теги: виктория боня

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