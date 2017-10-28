Собчак объяснила, как быть королевой

Ксения Собчак ведет активную предвыборную кампанию. Звезда баллотируется в президенты, но если у одних это вызывает смех, то другие крайне недовольны. Но Ксения остается верна себе - в искусстве провокации она действительно сильна и этим пользуется.

Решение Собчак баллотироваться в президенты резко раскритиковали многие политики. Неприятно удивлены даже некоторые поклонники звезды, но Ксению это не смущает.

Вчера звезда спровоцировала очередную дискуссию, процитировав в блоге фразу из романа Виктора Пелевина «Бэтмен Аполло»: «Знаешь, что делает тебя Королевой? Исключительно тот объем дерьма, который ты можешь проглотить с царственной улыбкой. Нормальный человек сблевал бы и повесился, а ты улыбаешься и жрешь. Улыбаешься и жрешь».

В комментариях к посту идет бурная дискуссия: «Ответ Трампу + красавице Меркель + ответ всем санкциям = наша Ксюша», «Веди себя достойно, уважай свой народ, свою страну, и не придется "есть дерьмо"», «До королевы тебе далеко, будь проще», «Она же ненавидит нашу страну и наш народ. Такой президент только на смех всему миру. Стране тогда вообще конец. Не приведи, Господи».

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