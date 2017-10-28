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Филипп Бальзано: «Наргиз знала, что я иду на "Голос"»


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Они расстались в прошлом году, но у Наргиз Закировой и Филиппа Бальзано до сих пор много общего. Недавно Филипп стал участником проекта «Голос», покорив на слепых прослушиваниях всех судей. Но, как рассказал артист, пока в Москве его не узнают.

По предположениям обозревателей, Бальзано решил принять участие в российском проекте, чтобы произвести впечатление на бывшую супругу. И ему это удалось. «Наргиз знала, что я иду на "Голос", - рассказал исполнитель. - Мы мало общаемся, только обсуждаем некоторые семейные дела. Наргиз удивилась, когда ко мне повернулись все судьи».

На вопрос, какие чувства он испытывает к Закировой, мужчина ответил: «Считаю, что если ты действительно испытываешь глубокие чувства к человеку, то будешь всегда его любить. В моем сердце Наргиз отведено особое место. Мы расстались друзьями».

В интервью Starhit Бальзано уточнил, что старается оценивать ситуацию трезво и вряд ли участие в «Голосе» серьезно повлияет на его рейтинги популярности. «Я не из тех людей, у кого возникает звездная болезнь. Участие в музыкальном шоу - это для меня честь и непревзойденный опыт. Забавно, когда я иду по Москве, меня никто не узнает. Но в Нью-Йорке! Русские, которые живут в США, останавливают меня на улицах и просят сфотографироваться с ними. Думаю, там много поклонников "Голоса". Я приехал в Россию на шоу, чтобы люди поняли, я не монстр, каким меня представили СМИ».

Ранее мы писали:

Песня дня. Композиция-драма Наргиз Закировой. Видеоклип на песню «Ты моя нежность».

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Наргиз Закирова станет ведущей. Артистка приглашена в популярный телепроект. 


0 Не нравится 0 Нравится 28.10.2017 Теги: Филипп Бальзано

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