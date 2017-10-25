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Винни Харлоу стала Джокондой


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Немногие модели удовлетворяются карьерой на подиуме. Некоторые стараются сделать карьеру в кино, некоторые занимаются модным дизайном. А некоторые увлекаются искусством. Как топ-модель Винни Харлоу (Winnie Harlow).

Винни Харлоу, известная как девушка с нестандартной кожей (у Винни витилиго - нарушение пигментации), стала звездой нового необычного проекта Harper's Bazaar. Харлоу перевоплотилась в легендарную Джоконду перед объективом известного фотохудожника Пари Дуковича (Pari Dukovic).

Кстати, несколько недель назад девушка заявила: «Реальная разница - это не моя кожа. Фактически мне нет нужды искать подтверждения своей красоты во мнении других. Я красивая, поскольку знаю об этом. Наслаждайтесь своей уникальной красотой сегодня. И каждый день».

В проекте также приняла участие 20-летняя Халима Аде (Halima Ade) - модель, постоянно дефилирующая в хиджабе. Халима позировала в образе "Девушки с жемчужной сережкой" (знаменитая картина нидерландского живописца Яна Вермеера). По признанию Халимы, она впервые обнажила ухо на фотосессии.

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0 Не нравится 0 Нравится 25.10.2017 Теги: Винни Харлоу

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