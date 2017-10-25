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Собчак рассказала о крестном


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Ксения Собчак крайне активно занимается своей предвыборной кампанией. И уже стала первой женщиной-участницей популярного Youtube-проекта «вДудь». Накануне Юрий Дудь опубликовал в своем видеоблоге интервью с кандидатом в президенты России.

Основной темой разговора Ксении и Юрия было, конечно же, выдвижение Собчак в президенты РФ. Собчак объяснила свои мотивы, объяснила, за что она благодарна Владимиру Путину, а по каким пунктам у нее претензии к нынешнему лидеру.

Ксения также решила опровергнуть информацию о том, что Путин является ее крестным отцом. По словам Собчак, ее крестили в возрасте 12 лет и крестным выступал некий отец Гурий, однако с тех пор Ксения практически не общалась с мужчиной.

«Я очень хочу найти своего крестного отца. Я знаю, что это не «Жди меня», но я очень давно с ним не общалась. Может быть, настал момент, когда это нужно сделать. Моего крестного зовут отец Гурий, он крестил меня в лавре. У меня есть также крестная мама, я общаюсь с ней уже много лет. Ее зовут Наташа Каретникова, она живет в Питере. Это прекрасный человек, очень мне близкий. Вот, собственно, те два человека, которые меня крестили. <...>. На фотографиях с крестин действительно есть Владимир Путин вместе с отцом», – сказала звезда.

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0 Не нравится 0 Нравится 25.10.2017 Теги: Ксения Собчак

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