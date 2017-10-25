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Пойдет ли Бузова по стопам Собчак?


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В свое время Ольга Бузова заменила Ксению Собчак на реалити-шоу « Дом-2». А сейчас у ведущей еще более амбициозные планы. Ксения недавно заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, и Бузова тоже подумывает о политике. Почему бы и нет?

С конца прошлого года Бузова сосредоточилась на музыкальной карьере, и каждая ее композиция становилась хитом. Теперь Ольга подумывает о движении дальше. Недавно звезда согласилась принять участие в «Шоу Большого Русского Босса», в рамках которого проводятся жесткие интервью со звездами интернета и телевидения.

Босс задает провокационные вопросы и на этот раз выяснит у Бузовой, пойдет ли она по стопам Ксении Собчак или «пожалеет политику»? Ведущий считает, что самое сексуальное в Ольге: уверенность девушки в том, что пение – это ее. Хотя, по мнению самой певицы, у нее огромное количество других достоинств. «Внешне я очень привлекательна, но есть женщины намного сексуальнее меня. Самое главное — любить себя, высыпаться, беречь здоровье и красоту смолоду», - заявила артистка.

В эфир ТНТ шоу с Бузовой выйдет на следующей неделе, 30 октября.

Ранее мы писали:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​



0 Не нравится 0 Нравится 25.10.2017 Теги: Ольга Бузова

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