Кто заменит Примадонну в новогодних шоу?

В начале года российский шоу-бизнес потряс скандал. Один из телезрителей обратился к руководству Первого канала с просьбой пересмотреть привычный формат новогодних шоу, в частности, подумать о возможности замены Примадонны, которой «слишком много». И теперь «Одноклассники» пытаются определить подходящих для эфира звезд.

В популярной соцсети провели голосование за хедлайнеров новогоднего эфира на Первом. По итогам двух недель лидерами стали Григорий Лепс, Ани Лорак и Наргиз Закирова. также в топ-5 попали Полина Гагарина и «Ленинград».

Как отмечается, пользователи получили возможность не только голосовать за артистов в списке, но и предлагать свои варианты.

«В топ попали артисты совершенно разных жанров, - прокомментировал руководитель соцсети Антон Федчин. - Есть как массово популярные музыканты, в том числе Григорий Лепс и группа «Ленинград», так и новые звезды – например, «Грибы» или IOWA. Еще интереснее ситуация с теми, кого люди предлагали сами. Здесь и популярные российские рок-звезды, в частности, Земфира и «Би-2», и знаменитые поп-исполнители – Сергей Лазарев, Елка, Дима Билан, и даже те, кого давно нет на экранах, но чьи песни по-прежнему слушают».

Голосование продлится до 30 октября.

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Источник фото: Globallookpress.com