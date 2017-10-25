Следователи допросили вдову Марьянова

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения пытается прийти в себя после скоропостижной смерти мужа. Но сейчас женщина оказалась в очень непростой ситуации - Ксению вызвали на допрос.

После скоропостижной смерти Марьянова 15 октября было начато расследование обстоятельств произошедшего. В качестве основных у следствия было две версии: «Несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Но, как теперь выясняется, не стали исключать и версию о причастности к трагедии супруги артиста. Как рассказала Ксения, она была на допросе, где пояснила, что Марьянов не оформил на нее завещание.

«Я спасала Диму как могла! Не удалось... Мне говорят: "Есть вероятность, что на вас могут открыть уголовное дело, что вы из-за наследства..." Я ответила: "Очень вас разочарую, но мне ничего не принадлежит". Дима очень долго об этом говорил, но так ничего и не сделал. Он говорил, что все, что он заработал, должно достаться нам. Но он ничего не сделал, поэтому нет никаких притязаний», - цитирует женщину «Комсомольская правда».

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