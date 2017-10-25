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Джигарханян подал заявление на развод


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Армен Джигарханян решил поставить жирную точку в своей семейной жизни. В понедельник, 23 октября, артист подал документы на развод. Супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская в состоянии сильного стресса.

Страсти в паре начали бушевать несколько недель назад. Виталина заявила в полицию об исчезновении мужа, а Джигарханян оказался в одной из московских клиник и категорически отказался общаться с женой. Как утверждает артист, жена его обокрала и чуть ли не угрожала убийством.

Армен Борисович настроен на разрыв и подал документы в мировой суд. По словам друга артиста, заседание, по всей вероятности, будет закрытым, вопрос о разделе имущества будет решаться отдельно. «Виталина Цымбалюк-Романовская увела у него все. Надеемся, на мирное решение. Иначе придется через суд. Переговоры не увенчались успехом, пока с той стороны грязь какая-то, интриги», - цитирует Starhit мужчину.

Тем временем Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». «Я отдала человеку 15 лет своей жизни. У меня не было с ним никакого конфликта. Я бы хотела, чтобы мы оба вышли из этой ситуации достойно. Когда он пропал, я просто хотела его увидеть, но мне, к сожалению, препятствовали. <...>. Речи о том, что ему негде жить, не было. Я не общаюсь лично с ним с восьмого числа. Вся информация, которая сейчас появляется, я слышу ее от третьих лиц», – заявила дама.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 25.10.2017 Теги: Армен Джигарханян

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