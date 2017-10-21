СК рассматривает версии смерти Марьянова

Продолжается расследование причин скоропостижной смерти актера Дмитрия Марьянова. Артист скончался 15 октября. Марьянову стало плохо в частной клинике, была вызвана скорая, но медики не успели. Сейчас у следствия две версии причин трагедии.

Как говорится в сообщении СК, среди основных версий: «Несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Незадолго до смерти актер обратился в частную реабилитационную клинику, но как теперь выясняется, у учреждения не было соответствующего разрешения на ведение деятельности. В рамках расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза, также был проведен допрос нескольких свидетелей, была изъята документация, связанная с вызовом Марьянову скорой помощи.

Ранее агент Марьянова Алевтина Кунгурова подтвердила, что артист проходил курс реабилитации в частном центре. «Там ему стало плохо, и так как клиника непрофильная, его повезли в срочном порядке в больницу, но не довезли. Причиной смерти стал тромб, у него еще с прошлого года были проблемы с тромбом, стоял фильтр на вене», – поясняла Кунгурова.

Тем временем диспетчера скорой, которая принимала звонок от друга Марьянова, уволили, вместе с ней уволили и заведующего станцией скорой помощи. Проверка инцидента продолжается, уточняют в Минздраве.

Ранее мы писали:

Дмитрий Марьянов рассказал о семейной жизни. Актер совершенно счастлив.

Садальский переживает за «Иванушек». Актер считает смерть Яковлева «трагической закономерностью».