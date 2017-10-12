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Наследство Марии Максаковой под арестом


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Мария Максакова может все-таки остаться без наследства. Как стало известно, имущество и счета экс-супруги убитого депутата Вороненкова арестованы. На некоторую долю претендовала также певица.

Известно, что депутат оставил после себя имущество, которое оценивается в миллиард рублей, что является неплохим стимулом для борьбы. Из всего наследства Мария может претендовать только на меньшую долю, поскольку половина была нажита Вороненковым в браке с предыдущей женой Юлией.

Напомним, что суд за наследство начался в середине сентября. На него претендуют четверо детей депутата: 25-летняя Екатерина, 19-летний Николай, 16-летняя Ксения и годовалый Иван – сын Марии Максаковой, пишут Dni.ru.

Любопытно, что сам Вороненков был почти нищим, все покупаемое имущество тут же переписывалось на родственников. На певицу и ее сына оформлено ничего не было.

Ранее Максакова говорила, что в свое время Вороненков и Юлия заключили договоренность по поводу раздела имущества. Однако женщина вела себя не слишком честно, в итоге Вороненков в какой-то момент оказался в несколько стесненном финансовом положении. «А так бы он, может, нанял бы себе другую охрану и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был бы до сих пор. Если бы не ее поведение», — сообщила Мария в интервью «Московскому комсомольцу».

Ранее мы писали: 

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



2 Не нравится 0 Нравится 12.10.2017 Теги: Мария Максакова

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