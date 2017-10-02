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Дмитрий Шепелев мечтает о дочери


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Дмитрий Шепелев мечтает о дочери

Вот уже третий год Дмитрий Шепелев самостоятельно растит сына Платона. Шоумен не жалуется и признает, что рождение первенца изменило его жизнь к лучшему. И сейчас артист задумался о втором ребенке.

 

Как рассказал Шепелев, в свое время известие о том, что он будет папой, вызвало у него смешанные чувства. Сначала он был несколько растерян. А потом вдруг осознал свою готовность к отцовству. «И самое главное, я хочу стать отцом. И рядом со мной та женщина, от которой я хочу ребенка. Потому что это по любви, потому что это искренне. Конечно – да. Пришло время. Я получаю удовольствие от роли папы, от сына, и мне все равно, кто и что обо мне думает», - говорит Дмитрий.

Сейчас артист стал участником программы «Идеальный ремонт» и в ходе шоу рассказал о готовности снова стать папой. Но на этот раз Шепелеву хочется дочку. «Еще до того, как я стал папой, меня спрашивали: кого я хочу - мальчика или девочку. Я отвечал: мальчика. Потому что, честно сказать, не знаю, что делать с девочкой. Скорее из этих соображений. Хотя не буду скрывать, что о втором ребенке я тоже мечтаю. И мне хочется, чтобы это была девочка».

Напомним, недавно Шепелеву и семье Фриске, наконец, удалось договориться о регулярных встречах Платона с бабушкой и дедушкой.

Ранее мы писали:

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 

Фриске: «Из-за Платошки мы потеряли дочь». Неожиданное заявление отца Жанны Фриске.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​



0 Не нравится 0 Нравится 02.10.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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