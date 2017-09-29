Хабенский борется с двойником

Николай Хомерики и Константин Хабенский готовятся нас удивить. Накануне представлен первый трейлер фильма «Селфи». Судя по ролику, зрителям предстоит не на шутку поволноваться за главного героя.

В новом фильме Хомерики по роману Сергея Минаева «ДухLess XXI века. Селфи» Хабенский играет телеведущего, который внезапно теряет себя. У мужчины появляется двойник, который оказывается приятнее и интереснее реального персонажа. Главный герой лишается всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И самое ужасное, мужчина осознает: битва за себя проиграна, копия лучше и убедительнее оригинала.

Как пояснил продюсер Петр Ануров, жанр картины - интригующий триллер. «Ролик показывает тот стиль съемки, который нам удалось достичь с прекрасным оператором Владиславом Опельянцем, и заявляет всех основных героев и актеров, которые снимаются в картине, а это Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Юлия Хлынина. Жанр, интрига, артисты, стилистика съемки, все в нем есть».

Премьера картины запланирована на 1 февраля.

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