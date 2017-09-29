 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Хабенский борется с двойником


0 0

Николай Хомерики и Константин Хабенский готовятся нас удивить. Накануне представлен первый трейлер фильма «Селфи». Судя по ролику, зрителям предстоит не на шутку поволноваться за главного героя.

В новом фильме Хомерики по роману Сергея Минаева «ДухLess XXI века. Селфи» Хабенский играет телеведущего, который внезапно теряет себя. У мужчины появляется двойник, который оказывается приятнее и интереснее реального персонажа. Главный герой лишается всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И самое ужасное, мужчина осознает: битва за себя проиграна, копия лучше и убедительнее оригинала.

Как пояснил продюсер Петр Ануров, жанр картины - интригующий триллер. «Ролик показывает тот стиль съемки, который нам удалось достичь с прекрасным оператором Владиславом Опельянцем, и заявляет всех основных героев и актеров, которые снимаются в картине, а это Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Юлия Хлынина. Жанр, интрига, артисты, стилистика съемки, все в нем есть».

Премьера картины запланирована на 1 февраля.

Ранее мы писали:

Андрей Звягинцев: «Надо расширять горизонты»​. Режиссер предлагает смотреть на мир шире.

Боярская стала на год книжным червем. Актриса очень серьезно готовилась к съемкам сериала «Анна Каренина».

Представлен трейлер фильма «Интимный дневник Анны Карениной». Новая работа Юрия Грымова. 



0 Не нравится 0 Нравится 29.09.2017 Теги: Константин Хабенский

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору