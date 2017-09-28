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Оксимирон станет звездой "Empire V"


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Режиссер Виктор Гинзбург начинает съемки фильма по известному роману Виктора Пелевина "Empire V". Старт съемок планировался еще в прошлом году, но кинематографист был недоволен кастингом исполнителей ключевых ролей и долгое время был в поиске. И наконец, подходящие артисты найдены.

 

Рэпер Oxxxymiron - Мирон Федоров - сыграет одного из основных персонажей ленты. А точнее главного злодея - вампира Митру. По роману Митра - «сухощавый молодой человек высокого роста, с острым взглядом, эспаньолкой и еле обозначенными усами». Пелевин описывает вампира так: «он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу встал на путь прагматизма и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели».

Как говорит Гинзбург, он давно искал подходящего актера, познакомившись с Оксимироном, он понял, что именного его не хватает на съемочной площадке. Главную роль – вампира Рамы – исполняет в фильме Павел Табаков. Напомним, ранее Гинзбург снял экранизацию романа Пелевина "Generation П".

Премьера "Empire V" запланирована на ноябрь 2018 года.

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0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2017 Теги: Оксимирон

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