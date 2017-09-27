Виктория Дайнеко пытается привыкнуть к новому статусу

Недавно Виктория Дайнеко официально сообщила о разводе с Дмитрием Клейманом. Певица пыталась бравировать, но было заметно, что разрыв с мужем - не самая приятная история в ее жизни. Теперь Дайнеко признается, что надеялась на лучшее до последнего. Но надежды не оправдались.

О расставании с Дмитрием артистка сообщила весной. Затем стало известно о том, что музыкант подал заявление на развод. А Виктория ждала. До последнего.

«Поставлена точка. А когда есть ясность, это прекрасно. Я такой человек: пока окончательную точку не поставлю, не могу пойти дальше, даже флиртовать с мужчинами не могу. Все это время я ждала от мужа какого-то решения. И вот я его, наконец, дождалась. Правда, рассчитывала на другое. Думала, что он поймет, насколько мы с дочерью ему дороги, и начнет что-то делать для семьи. Но он пошел другим путем — решился на окончательный разрыв», - рассказала артистка в интервью изданию «7Дней».

По признанию Дайнеко, ей хотелось видеть рядом сильного мужчину. Мужчину, который во всем бы ее поддерживал. Заботился и не скрывал своей нежности к жене и ребенку. Но в итоге через какое-то время после рождения дочери супруги стали конфликтовать.

«Я стала ощущать — все это меня разрушает, сказывается на здоровье. Наши отношения с мужем не улучшались, и я приняла решение, что лучше разойтись. Я помню день и час и конкретную фразу, после которой я сказала: "Все, хватит! Я люблю мужа, но себя люблю больше"».

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