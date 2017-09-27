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Валерия выдаст Лопыреву за Баскова


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Виктория Лопырева и Николай Басков на финишной прямой. На следующей неделе в Грозном состоится свадьба пары, и торжество обещает быть не просто шикарным, но масштабным. И свидетели у жениха с невестой будут не менее звездными.

Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, выступят в качестве свидетелей. Об этом певица сообщила в социальных сетях.

 

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

 

Лопырева и Басков пока стараются интриговать и не делятся подробностями предстоящего торжества. Правда, Николай несколько недель назад обмолвился, что созданием свадебного платья для Виктории занимаются дизайнеры модного дома Zuhair Murad. Туалет изготавливают по индивидуальному дизайну, так что наряд обещает быть не просто роскошным, а очередным шедевром от кутюр.

Кстати, Лопырева уже развлеклась на девичнике. Пати модель устроила в конце августа в Лас-Вегасе, и не обошлось без посещения казино. Виктории за игровым столом повезло - она выиграла вполне приличную сумму.

Звездная пара уже спланировала свадебное путешествие - Николай и Виктория отправятся на Мальдивы. По словам тенора, он не будет уговаривать невесту сменить фамилию, но если у пары появятся наследники, они обязательно будут Басковыми.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 27.09.2017 Теги: виктория лопырева

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