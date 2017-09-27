Режиссер Валерий Усков скорбит о Юнниковой

Родные Натальи Юнниковой готовятся к прощанию с актрисой. Накануне артистка скончалась в больнице, не приходя в сознание после травмы головы. Родные и коллеги скорбят. Некоторые режиссеры отмечают, что Наталья так и не успела показать в кино свой талант полностью.

Режиссер Валерий Усков, работавший с Юнниковой над сериалом «Ермоловы», рассказал журналистам, что не раз думал пригласить актрису для работы в его новых проектах.

«Я очень сожалею. Мы дружили, в Израиле часто встречались. Она мне недавно звонила, просила роль. Я постоянно обещал ее снять, но как-то не получалось. Обидно. Красивая актриса, талант которой до конца не раскрылся. Когда она пришла ко мне на съемочную площадку «Ермоловых», с колес ее взял — идеально вписалась. Еще бы с ней поработал...» - цитирует режиссера «МК».

Напомним, на прошлой неделе с Юнниковой произошел несчастный случай. Девушка упала и сильно ударила голову. В больнице медики обнаружили у актрисы обширное кровоизлияние в мозг. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Накануне стало известно о смерти. По некоторым данным, Юнникова скончалась, не приходя в сознание.

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