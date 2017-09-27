Примадонна решилась на откровенный снимок

Фотографии Аллы Пугачевой можно нередко увидеть в Insta Максима Галкина. Но время от времени Примадонна публикует селфи и в своем микроблоге. Сегодня дива порадовала подписчиков снимком, на котором запечатлена с минимумом декоративной косметики.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Сен 26 2017 в 11:49 PDT

На селфи Алла Борисовна смотрит в объектив с легкой улыбкой. «Спасибо, Господи, за новое утро в моей жизни и день. Пусть не коснется их злоба людская», - написала артистка.

Подписчики не скупились на комплименты: «Очень красивая, светлая и лучезарная на этой фотографии Алла Борисовна», «Тут видно, что Лиза полностью мамина дочка, похожи очень», «Очень уважаю женщин, которые не боятся (а чего Вам бояться?) показаться без макияжа! Какая милая, подумала я в первую секунду», «Алла, Вы настоящая и очень смелая. Но прежде всего - настоящая».

Ранее в одном из интервью Максим Галкин рассказал, что Примадонна спокойно относится к соцсетям. «Алла завела инстаграм раньше меня, потом забыла от него пароль, завела новый, но она совсем там не активна. Если честно, она с удовольствием принимает участие в моих видео. Я же ее не насильно тащу в камеру, я говорю: "Алл, можно, я массаж выложу или еще что-то?" Она легко на это ведется. Сам я смотрю, сколько у роликов просмотров, читаю комментарии, мне это все интересно, это тешит мое тщеславие, а она к этому абсолютно равнодушна».

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