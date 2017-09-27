С возвращением. Линдси Лохан снова на обложке глянца

В свое время она считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Линдси Лохан (Lindsay Lohan) побывала пьяной за рулем, в тюрьме и на общественных работах. Потом занялась собой и чуть не вышла замуж за сына российского миллионера. А теперь Линдси возвращается в гламур.

Последние два года имя Лохан появлялось в звездной хронике преимущественно в рубрике «Скандалы». Но сейчас Линдси меняет имидж. Голливудская актриса стала одной из звезд Недели моды в Мадриде, ее фотография украсила обложку нового номера испанского L'Officiel.

В сопроводительном интервью Лохан рассказала об открытии своего ночного клуба в Греции и планах открыть еще несколько подобных заведений. По словам актрисы, первыми в списке идут Дубаи и Нью-Йорк.

Ранее Лохан также решила попробовать себя в качестве сценариста и режиссера. Она начала работу над сериалом о жизни русских миллиардеров. «Она говорила, что вместе с напарником пишет сценарий, отметив, что работает над ним каждый день. Речь идет о телесериале про российских олигархов. Главные действующие лица - три "принцессы" разного возраста», — рассказывал инсайдер изданию The New York Post.

Ранее мы писали:

Сказка, ставшая драмой: любовная трагедия Линдси Лохан. Любовь, помолвка, большие планы. И вдруг громкий скандал.

Линдси Лохан: «В Лос-Анджелесе тебя постоянно обсуждают». Актриса не горит желанием возвращаться в Город ангелов.

Линдси Лохан оторвало фалангу пальца. Звезде проведена срочная операция.