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Хлои Кардашян ждет первенца


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В звездном семействе Кардашян бэби-бум! К пополнению готовятся сразу три сестры клана. Причем две ждут первенцев.

На прошлой неделе появились слухи о беременности Кайли Дженнер (Kylie Jenner), самой младшей из звездных сестер. Девушке всего 20 лет, но она уже не раз говорила о мечте стать "юной матерью". А теперь новая сенсация - первенца ждет Хлои Кардашян (Khloe Kardashian).

33-летняя Хлои давно мечтала стать мамой. В прошлом году она болезненно переживала развод с бывшей звездой НБА Ламаром Одомом. Затем начала встречаться с баскетболистом Тристаном Томпсоном (Tristan Thompson). Отношения складывались не очень гладко (в декабре 2016 года спортсмен стал отцом, в то время как встречался с Хлои). «Карадашян все это немного смущает, но она отдает себе отчет, что это следствие прежних отношений Тристана», — поясняли в окружении баскетболиста.

А теперь сбывается мечта Хлои. По слухам, девушка на третьем месяце. «Хлои и Тристан очень взволнованы. Они не спешили делиться своей радостью с миром, их пока устраивает, что об этом знают только близкие», — сообщили источники из окружения пары People.

Кстати, Ким Кардашян также готовится к пополнению. Звезда воспользовалась услугами суррогатной матери, которая родит в начале следующего года.

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1 Не нравится 0 Нравится 27.09.2017 Теги: Хлои Кардашян

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