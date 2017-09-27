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Ферги: «Любовь - это боль»


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Певица Ферги (Fergie) - натура страстная и увлекающаяся. Она не приемлет полумер и почти всегда готова к феерии. Сейчас артистка представляет свой второй сольный альбом, и пиар-кампания проходит с размахом.

Ферги представляет пластинку Double Dutchess и вторую неделю подряд радует поклонников видеоклипами. Причем один ролик эффектнее другого. Так, вчера артистка представила клип на песню Love Is Pain, и визуальный ряд ролика производит сильное впечатление.

В видео Ферги играет роль невесты, страдающей от своих чувств. Работая над песней, артистка вдохновлялась собственным опытом - недавно она объявила о расставании с супругом, актером Джошем Дюамелем (Josh Duhamel).

Как рассказывала недавно артистка, разрыв случился еще в начале года, но супруги решили не торопиться с официальными сообщениями и старались не подавать вида. Ферги было непросто отвечать на расспросы журналистов о муже, но она держалась. Певица говорит, ей удалось сохранить с бывшим теплые отношения: «Мы отличные друзья, мы любим друг друга. Мы достигли момента, когда это стало немного странно. Идеального времени для объявления о расставании нет, поэтому мы просто решили это сделать».

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Ферги рассказала, как боролась за стройность. Звездные секреты красоты. 

Ферги увлеклась дэнсинг-йогой. По словам певицы, процесс избавления от лишних килограммов после родов был не самым простым, но она вполне довольна собой. 

Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.  



0 Не нравится 0 Нравится 27.09.2017 Теги: Ферги

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