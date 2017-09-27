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Боня выбрала имя для сына


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Виктория Боня в начале года объявила себя свободной девушкой. Звезда рассталась с Александром Смерфитом, отцом своей дочери, и некоторое время наслаждалась независимостью. Но закончит год Боня, похоже, в статусе замужней дамы.

Недавно Виктория заинтриговала поклонников упоминанием о муже. И сразу же заявила, что рассказывать о супруге не будет. Но теперь девушка становится откровеннее. В одной из недавних онлайн-трансляций Боня призналась, что пока не замужем, но дело к этому идет.

Ее возлюбленного зовут Фредерик, он из Италии. Мужчина готов строить гармоничные отношения и прекрасно относится к дочери Виктории. А сама Боня уже задумалась о детях. «Я сказала ему, что если у нас будет сын, то мы назовем его Эвер. Он, правда, был очень удивлен, а мне вот нравится это имя». Дочь звезда планирует назвать Викторией.

Напомним, ранее Боня говорила, что нежелание Алекса расширять семью стало одной из главных причин разрыва. «Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент – реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно», — говорила девушка в интервью Hello.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.09.2017 Теги: виктория боня

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