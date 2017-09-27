Андреева покажет любовь к Бондарчуку

Многие звездные пары не решаются играть влюбленных в кино. Говорят, дурная примета. Но Паулина Андреева и Федор Бондарчук не суеверны. И даже готовы посмеяться над предрассудками.

Андреева и Бондарчук вместе второй год и за это время поработали над несколькими проектами. Один из проектов чуть не рассорил артистов. Зато другой - сплотил.

Влюбленные сыграли главные роли в сериале «Демон революции». Паулине досталась роль революционерки Софьи Рудневой, а Федор Сергеевич сыграл марксиста Александра Парвуса. Персонажи заняты не только подготовкой к государственному перевороту, между ними складываются романтические отношения, но все не просто.

Напомним, недавно появились слухи о разрыве пары. Инсайдер из окружения Бондарчука сообщил, что Андреева очень хотела сыграть главную роль в картине «Притяжение», но Федор позволил подруге лишь записать саундтрек к фильму. «После этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и по ходу даже не встречаются. Какая уж тут свадьба! И чем закончится эта лав-стори, одному богу известно. Вы же знаете мир кино?! Ну вот сами и делайте выводы и прогнозы», – сообщил источник.

Впрочем, вскоре после появления слухов звезды вместе появились на одной из премьер.

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