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Юный актер «Физрука» погиб в ДТП


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Один из актеров сериала «Физрук» Егор Клинаев погиб в массовой аварии, произошедшей сегодня ночью в Москве. Коллеги артиста в шоке. Дмитрий Нагиев заявил, что для него это личная трагедия.

По данным СМИ, 18-летний Егор стал свидетелем аварии трех автомобилей, произошедшей на МКАД в ночь на 27 сентября. Молодой человек вышел из авто и предложил помощь попавшим в ДТП. По трагическому стечению обстоятельств, в направлении места ДТП двигался мужчина на автомобиле марки «Хонда Аккорд», он не заметил аварии и сбил трех человек, среди которых был Клинаев.

Егор скончался на месте.

Съемочная группа сериала «Физрук» скорбит. Дмитрий Нагиев не может поверить в произошедшее. «Я с Егором снимался много, долго. Светлый человек, с удивительным чувством юмора, с большим актерским будущим. Мы с ним много общались, во время перестановок света часто сидели вместе, я давал ему советы по актерскому мастерству. Мы с ним общались на одном языке, что происходит далеко нечасто. Эту новость я воспринимаю как личную трагедию», — говорит актер.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.09.2017 Теги: Физрук

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