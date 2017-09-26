Солнцев высмеял Поплавскую
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Вокруг Ольги Бузовой разгорается очередной скандал. Поводом стали провокационное платье ведущей и резкая критика со стороны актрисы Яны Поплавской. Неожиданно Бузову поддержал Рустам Солнцев.
На выходных Бузова появилась на одной из звездных церемоний в «голом» платье и без бюстгальтера. Поплавская в соцсетях язвительно заметила, что ее не удивляет «платье для приема клиентов в борделе», но беспокоит то обстоятельство, что Ольгу в подобных нарядах «никто не вышвыривает с московских мероприятий».
Солнцева замечание известной актрисы задело больше, чем Ольгу. Рустам заявил, что Бузова в прозрачном кружевном платье смотрелась вполне органично «и вообще - прикольно». А Поплавскую в свете вообще давно не видно. «Знаете, я частенько бываю на столичных тусовках и никогда не видел на них Яночку. Наверное, потому что на них ходят люди, которых туда зовут, а не женщины в годах, которые извергают ненависть. Боюсь, что теперь это ее участь - лить помои на молодых красивых девушек, вышагивающих по красным дорожкам мероприятий, на которых Поплавскую никто не ждет. С чем я ее и поздравляю. Приехали», - цитирует Солнцева Starhit.
А что вы думаете о замечании Яны Поплавской в адрес Бузовой?Ранее мы писали:
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Обсуждение 8
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гр. Искариотов Пень ПнемБал мошкары под уличным фонарем
26.09.17 18:06
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НикТолько на Клео десятки российских артисток явились на мероприятия в голых платьях.
26.09.17 11:54
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***Нижняя юбка была бы не лишней. Все натурально, а че, такая мода)).
26.09.17 11:44
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ГалаПоплавская-умная,самостоятельная, самодостаточная личность, ей никому ничего не нужно доказывать в отличие от Бузовой, которая, по-моему, пытается доказать своему бывшему, что она востребована, что о ней все говорят, вот, мол, смотри, кого ты бросил, завидуй моему успеху.
26.09.17 09:48
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КсюБоже Мой! Какой то ПТУшник Солнцев " высмеивает" Поплавскую....Вообще кто это такой , что бы вообще что либо высмеивать...Шариковы и их бабы просто заполонили эфир..." Говорящие собачки" еще начали кого то высмеивать....
26.09.17 09:35
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KoshkaБузова не накопила даже на силикона. Или она думает, что её обвисшее сисло красиво?
26.09.17 09:27
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ОхПердоньте, чему завидовать? Госпожа Поплавская выразилась весьма метко! Полностью согласна. От бузяки уже тошнит.... Вот еще бы просветили кто сей солнцев? Навылезало неизвестных персонажей с необоснованно завышенной самооценкой!
26.09.17 09:22