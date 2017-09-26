Солнцев высмеял Поплавскую

Вокруг Ольги Бузовой разгорается очередной скандал. Поводом стали провокационное платье ведущей и резкая критика со стороны актрисы Яны Поплавской. Неожиданно Бузову поддержал Рустам Солнцев.

На выходных Бузова появилась на одной из звездных церемоний в «голом» платье и без бюстгальтера. Поплавская в соцсетях язвительно заметила, что ее не удивляет «платье для приема клиентов в борделе», но беспокоит то обстоятельство, что Ольгу в подобных нарядах «никто не вышвыривает с московских мероприятий».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 9:10 PDT

Солнцева замечание известной актрисы задело больше, чем Ольгу. Рустам заявил, что Бузова в прозрачном кружевном платье смотрелась вполне органично «и вообще - прикольно». А Поплавскую в свете вообще давно не видно. «Знаете, я частенько бываю на столичных тусовках и никогда не видел на них Яночку. Наверное, потому что на них ходят люди, которых туда зовут, а не женщины в годах, которые извергают ненависть. Боюсь, что теперь это ее участь - лить помои на молодых красивых девушек, вышагивающих по красным дорожкам мероприятий, на которых Поплавскую никто не ждет. С чем я ее и поздравляю. Приехали», - цитирует Солнцева Starhit.

А что вы думаете о замечании Яны Поплавской в адрес Бузовой?

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