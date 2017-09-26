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Хайди Клум рассталась с молодым бойфрендом


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Давно ходили слухи о том, что Хайди Клум (Heidi Klum) свободная женщина. А теперь это официально. 44-летняя топ-модель рассталась с молодым бойфрендом Вито Шнабелем (Vito Schnabel).

 
 
 

О разрыве с 31-летним Вито Хайди сообщила в интервью People. По словам звезды, сейчас они с молодым человеком взяли тайм-аут. «Думаю, это действительно важно в нужный момент взять паузу и порефлексировать», - пояснила Клум.

Со Шнабелем топ-модель встречалась на протяжении трех лет (в прошлом у Вито был недолгий роман с Деми Мур). Летом прошлого года появились слухи о скорой свадьбе, но Хайди посмеялась над сплетнями. «Не надейтесь. Я клялась в вечной любви уже дважды, и сами видите, что из этого получилось. Так что замуж я больше не пойду», - заявила звезда.

В свое время Клум состояла в браке со стилистом Риком Пипино (Ric Pipino) и британским певцом Силом (Seal). Сейчас Хайди воспитывает четверых детей. По словам Клум, ранее ей действительно нужно было крепкое мужское плечо, а сейчас ей важнее независимость. «Я очень ценю свою свободу. И мне нравится, что моя жизнь состоит из взлетов и падений, а в браке обычно такого не происходит. Все слишком спокойно».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 26.09.2017 Теги: Хайди Клум

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