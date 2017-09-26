«Банд’Эрос» простились с бывшей солисткой

Участники группы «Банд’Эрос» вчера, 25 сентября, попрощались с певицей Радой Змихновской. Девушка скоропостижно скончалась от кровоизлияния в мозг.

В понедельник прошли похороны. Родные артистки отказались от публичной церемонии прощания, на похоронах присутствовали только родственники и друзья.

Как рассказала журналистам коллега Рады Наталья Ибадина, она не может поверить в произошедшее. «В ней было столько позитивной энергии, что казалось, что ничто не может ее остановить. И вдруг все это… Рада никогда не ставила точку. Она так спешила жить - может, она просто боялась не успеть», - цитирует Ибадину Intermedia.

«Рада была полна жизни и сил. Она вообще была невероятно энергичным и веселым человеком. Рада никогда не ставила точку. Ей все было интересно, у нее всегда была куча идей и планов на жизнь - и эта жизнь так внезапно оборвалась», - сокрушаются родные.

Напомним, Змихновская скончалась две недели назад. Девушка находилась в гостях у подруги в Калифорнии, в какой-то момент у Рады произошел геморрагический инсульт. Змихновская была экстренно госпитализирована, несколько дней медики боролись за ее жизнь, но, к сожалению, оказались бессильны.

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