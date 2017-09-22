Виктория Лопырева: «Я захватила Баскова»

Предстоящая свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой обещает быть одним из самых роскошных бракосочетаний года. И, по слухам, сейчас тенор дарит невесте шикарные подарки. Появились даже слухи о том, что Викторию до неприличия сильно интересует финансовое состояние будущего супруга и она намерена составить брачный контракт.

Недавно в одном из изданий появилась статья о роскошном подарке Баскова Виктории. Якобы тенор приобрел «семейное гнездышко» за 10 миллионов. Николаю материал понравился. Он даже снял видеоролик, в котором пояснил, что действительно приобрел апартаменты, но покупка оформлена на его имя. «Все, что твое, теперь - мое, - говорит Лопырева в видео. - Мне говорят, что я захватила вашего Баскова. Да, захватила».

Свадьба пары запланирована на 5 октября в Грозном. По некоторым данным, церемония будет показана в прямом эфире одного из федеральных каналов. Над созданием свадебного платья Виктории работают дизайнеры известного модного дома Zuhair Murad.

Звездная пара уже спланировала свадебное путешествие - Николай и Виктория отправятся на Мальдивы. По словам тенора, он не будет уговаривать невесту сменить фамилию, но если у пары появятся наследники, они обязательно будут Басковыми.

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