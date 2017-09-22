 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Виктория Лопырева: «Я захватила Баскова»


0 1

Предстоящая свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой обещает быть одним из самых роскошных бракосочетаний года. И, по слухам, сейчас тенор дарит невесте шикарные подарки. Появились даже слухи о том, что Викторию до неприличия сильно интересует финансовое состояние будущего супруга и она намерена составить брачный контракт.

Недавно в одном из изданий появилась статья о роскошном подарке Баскова Виктории. Якобы тенор приобрел «семейное гнездышко» за 10 миллионов. Николаю материал понравился. Он даже снял видеоролик, в котором пояснил, что действительно приобрел апартаменты, но покупка оформлена на его имя. «Все, что твое, теперь - мое, - говорит Лопырева в видео. - Мне говорят, что я захватила вашего Баскова. Да, захватила».

Свадьба пары запланирована на 5 октября в Грозном. По некоторым данным, церемония будет показана в прямом эфире одного из федеральных каналов. Над созданием свадебного платья Виктории работают дизайнеры известного модного дома Zuhair Murad.

Звездная пара уже спланировала свадебное путешествие - Николай и Виктория отправятся на Мальдивы. По словам тенора, он не будет уговаривать невесту сменить фамилию, но если у пары появятся наследники, они обязательно будут Басковыми.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



1 Не нравится 0 Нравится 22.09.2017 Теги: виктория лопырева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору