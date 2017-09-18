Эрос Рамазотти выступил с Пугачевой

В Москве на выходных прошло очередное пышное свадебное торжество. Причем с большим размахом. На банкете блистали самые яркие звезды отечественного шоу-биза. Начиная с Примадонны и заканчивая Сергеем Шнуровым.

Свадьба Карена Карапетяна, сына владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, и его невесты Лилит стала поистине фееричной. Венчание состоялось в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской апостольской церкви. Причем молодоженов поздравил католикос всех армян Гарегин II.

Публикация от 🔥Секреты знаменитостей. Жми! (@secrets_of_celebrities) Сен 17 2017 в 9:53 PDT

А свадебный банкет по количеству селебрити не уступал музыкальному фестивалю «Новая волна». Ведущими стали Андрей Малахов, Ксения Собчак, Николай Басков и Вера Брежнева. Своими композициями гостей (а их было более 500) радовали итальянский певец Эрос Рамазотти (артист привез с собой на свадьбу рояль), Алла Пугачева и Филипп Киркоров, «Ленинград» и Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, Тимати, Баста, Тата Симонян.

Как уточняется, каждая знаменитость исполняла получасовую программу. По примерным оценкам, гонорары селебрити превысили 1,5 миллиона евро. Кстати, на торжестве присутствовали не только звезды, но и политики: президент Армении Серж Саргсян с супругой и премьер-министр Армении Карен Карапетян.

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