Эвелина Бледанс скучает по экс-супругу

Эвелина Бледанс - дама сильная. Она не поддается панике в кризисных ситуациях. Она с честью пережила развод с Александром Семиным и на протяжении года изображала любящую супругу, чтобы вдохновлять родителей «солнечных детей». Но ничто человеческое Эвелине не чуждо.

На прошлой неделе актриса решила рассказать о разводе. Стало известно, что у Семина уже новый роман, но мужчина не забывает о сыне Семене и заботится о мальчике. «Теперь я осталась без мужа. Но я счастлива, что в моей жизни был такой человек, лучший отец для Семушки. Саша таким и остается, не скажу о нем ни одного плохого слова… На сегодняшний день статус «свободен» звучит для меня не очень ободряюще, хотя я понимаю, что мне есть для чего жить, чем заниматься, есть Семен, и это самое важное, ради чего я встретилась с Сашей. <...>. И по большому счету наша семья не распалась, у нас есть ребенок, который этого не ощущает, потому что у него по-прежнему есть папа и мама», - рассказала Бледанс в новом интервью Starhit.

По словам Эвелины, ее любовь с Александром прожила три года. По стандарту. Супруги расстались без пафосных признаний, драмы и скандалов. «Я сейчас странную вещь скажу, но мне кажется, Саша меня бросил, чтобы я была счастлива», - говорит артистка.

Она признается, что очень хотела бы вернуть мужа, но понимает, что не стоит пытаться «в эту реку войти дважды».

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