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Шоумены Comedy Club спародировали Бузову


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Ольга Бузова - девушка целеустремленная и трудолюбивая. Она с завидным упорством работает над разными проектами, даже на личную жизнь времени не хватает. И это не остается незамеченным. Бузовой поступило предложение поработать над новым шоу.

 

Бузова стала героиней нового выпуска Comedy Club. Шоумены Гарик Харламов и Павел Воля сняли пародию на один из клипов Ольги и предложили звезде заняться новым проектом «Воля Харлузова». Девушка шутку оценила и даже опубликовала отрывок шоу в Insta. «Меня не уничтожить. Но это было очень смешно. Смотрите мой новый проект #ВоляХарлузова на моем канале», - написала Бузова.

Подписчики звезды во мнениях разошлись: «Клип от ребят был супер))) смеялась долго)) Оля, это ты их вдохновила. Продолжай!», «Было смешно... А осадочек у Буз явно остался. Так открыто высмеяли всю ее "певческую" самодеятельность», «Наш знаменитый комедио клаб посвятил тебе, Олечка, целый номер пародии на тебя. Это дорого стоит. Значит, твоя популярность растет и они уже не могут оставаться в стороне», «Они тебя унижали, но ты вела себя достойно...»

Напомним, сейчас ведущая работает над телешоу «Бабий бунт».

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0 Не нравится 1 Нравится 16.09.2017 Теги: Ольга Бузова

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