Анджелина Джоли: «Я стала сильнее»

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) - дама с железной волей. Она прошла немало серьезных испытаний. И оказалась в категории персон, которые придерживаются принципа «все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Джоли этого и не скрывает.

Анджелина представила на кинофестивале в Торонто свою новую работу - фильм «Сначала они убили моего отца». На премьере звезда появилась в компании своих детей. А многие модные обозреватели заметили, что Джоли отказалась от бюстгальтера.

Несколькими днями ранее знаменитость снова заговорила о разводе с Брэдом Питтом (Brad Pitt). «У меня были взлеты и падения, - сказала она журналу People. - Наверное, я теперь немного сильнее». Джоли подчеркнула, что в приоритете для нее всегда интересы детей: «У всех нас бывают трудные времена. Но, будучи матерью, вы никогда не забываете об ответственности перед детьми».

Кстати, старший сын Анджелины Мэддокс помогал матери на съемках новой картины и поделился впечатлениями с прессой. «Я пытался как мог. Моя мама веселая, с ней было легко работать. Она просто чудо».

Напомним, лента «Сначала они убили моего отца» - это история о правлении красных кхмеров в Камбодже. В основном съемки фильма проходили в камбоджийском городе Баттамбанг.

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