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Герцогине Кейт заплатят за откровенные фото


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Уникальные фото герцогини Кембриджской сейчас в цене. Но французскому изданию Closer придется заплатить слишком много. Суд оштрафовал журнал на сумму более 100 тысяч евро.

Французский суд обязал издание выплатить штраф в размере 103 тысяч евро, кроме того, журнал выплатит по 45 тысяч евро принцу Уильяму и герцогине Кейт. Штраф наложен за публикацию снимков, сделанных папарацци в 2012 году, в момент, когда полуобнаженная герцогиня отдыхала во Франции.

Тогда снимки произвели фурор, однако через некоторое время представители королевской семьи обратились с иском в суд.

Накануне Кенсингтонский дворец официально объявил о скором пополнении в семье герцогов. Кейт ждет третьего наследника, и малыш, по всей вероятности, появится на свет весной. Сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Джорджа (George) и двухлетнюю дочь Шарлотту (Charlotte).

Ранее герцогиня признавалась, что порой ей приходится непросто. «Я иногда чувствую себя ужасно одинокой… Занимаюсь все время с детьми, подруг вижу совсем редко… Но всем нам, молодым мамам, нужно набраться мужества, чтобы пережить непростые моменты в жизни…» — говорила Кейт.

Ранее мы писали:

Герцогиня Кейт: «Материнство - серьезный вызов». Ее Светлость затронула тему депрессии матерей.

Герцогиня блеснула в наряде Dolce & Gabbana. Ее Светлость задает стиль.

Герцогине Кембриджской переданы ее пикантные фото. Снимки спровоцировали громкий скандал.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.09.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

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