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Полина Диброва получила титул «Миссис Россия-2017»


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Жена Дмитрия Диброва стала признанной красавицей. Полина, принявшая участие в конкурсе «Миссис Россия-2017», заслуженно получила корону победительницы. За нее проголосовали все члены звездного жюри.

 

Финал конкурса красоты состоялся в Москве в минувшие выходные. За титул самой-самой боролись 25 девушек из разных регионов страны. Среди жюри были такие звезды, как Александр Ревва, Алена Хмельницкая, Ольга Кабо, Эдгар Запашный, Катя Лель и Эвелина Бледанс. Члены жюри посчитали, что Полина, у которой трое детей, достойна короны.

Полина, которая представляла на конкурсе Московскую область, не могла удержаться и на следующий день опубликовала в «Инстаграме» свой снимок в короне. Она также горячо поблагодарила подписчиков за поздравления. Стоит отметить, что некоторые пользователи засомневались, что победа была честной, многие говорили о заслуге пластических хирургов, кто-то больше склонялся к тому, что победу обеспечили связи супруга.  

 

 

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Напомним, это не первое участие девушки в конкурсах красоты, а благодаря одному из них она встретила своего супруга. В 2006 году Полина приняла участие в конкурсе «Мисс Тело», где Дмитрий Дибров был членом жюри. Стоит отметить, что Полина Диброва по-прежнему, несмотря на свой статус многодетной мамы, сохраняет хорошую фигуру. Она не забывает про занятия спортом и придерживается особого питания.



1 Не нравится 0 Нравится 21.08.2017 Теги: Полина Диброва конкурс красоты

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