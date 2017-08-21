Полина Диброва получила титул «Миссис Россия-2017»
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Жена Дмитрия Диброва стала признанной красавицей. Полина, принявшая участие в конкурсе «Миссис Россия-2017», заслуженно получила корону победительницы. За нее проголосовали все члены звездного жюри.
Финал конкурса красоты состоялся в Москве в минувшие выходные. За титул самой-самой боролись 25 девушек из разных регионов страны. Среди жюри были такие звезды, как Александр Ревва, Алена Хмельницкая, Ольга Кабо, Эдгар Запашный, Катя Лель и Эвелина Бледанс. Члены жюри посчитали, что Полина, у которой трое детей, достойна короны.
Полина, которая представляла на конкурсе Московскую область, не могла удержаться и на следующий день опубликовала в «Инстаграме» свой снимок в короне. Она также горячо поблагодарила подписчиков за поздравления. Стоит отметить, что некоторые пользователи засомневались, что победа была честной, многие говорили о заслуге пластических хирургов, кто-то больше склонялся к тому, что победу обеспечили связи супруга.
Напомним, это не первое участие девушки в конкурсах красоты, а благодаря одному из них она встретила своего супруга. В 2006 году Полина приняла участие в конкурсе «Мисс Тело», где Дмитрий Дибров был членом жюри. Стоит отметить, что Полина Диброва по-прежнему, несмотря на свой статус многодетной мамы, сохраняет хорошую фигуру. Она не забывает про занятия спортом и придерживается особого питания.
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Обсуждение 5
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Ну если конкурс «миссис», то как могли бороться девушки?! Журналисты, хоть думайте, что пишете. Не надо кальку с «мисс» брать.
22.08.17 04:50
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лисаона красивая
21.08.17 20:24
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надякорона мощная конечно))) не знаю как там оценивали фигуру Дибровой,но улыбка и глаза у Полины очаровательны
21.08.17 18:58