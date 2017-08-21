Полина Диброва получила титул «Миссис Россия-2017»

Жена Дмитрия Диброва стала признанной красавицей. Полина, принявшая участие в конкурсе «Миссис Россия-2017», заслуженно получила корону победительницы. За нее проголосовали все члены звездного жюри.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 20 2017 в 8:51 PDT

Финал конкурса красоты состоялся в Москве в минувшие выходные. За титул самой-самой боролись 25 девушек из разных регионов страны. Среди жюри были такие звезды, как Александр Ревва, Алена Хмельницкая, Ольга Кабо, Эдгар Запашный, Катя Лель и Эвелина Бледанс. Члены жюри посчитали, что Полина, у которой трое детей, достойна короны.

Полина, которая представляла на конкурсе Московскую область, не могла удержаться и на следующий день опубликовала в «Инстаграме» свой снимок в короне. Она также горячо поблагодарила подписчиков за поздравления. Стоит отметить, что некоторые пользователи засомневались, что победа была честной, многие говорили о заслуге пластических хирургов, кто-то больше склонялся к тому, что победу обеспечили связи супруга.

A post shared by POLINA DIBROVA (@polinadibrova) on Aug 20, 2017 at 6:42am PDT

Напомним, это не первое участие девушки в конкурсах красоты, а благодаря одному из них она встретила своего супруга. В 2006 году Полина приняла участие в конкурсе «Мисс Тело», где Дмитрий Дибров был членом жюри. Стоит отметить, что Полина Диброва по-прежнему, несмотря на свой статус многодетной мамы, сохраняет хорошую фигуру. Она не забывает про занятия спортом и придерживается особого питания.