Панина опозорили посетители ресторана

Актер Алексей Панин теперь слишком известная личность. И на досуге только ленивый не съязвит в сторону актера, которого обвинили в зоофилии.

Какое-то время назад звучали заявления, что актера надо положить в психушку. Нападки на Панина продолжаются до сих пор. И недавно Алексея осмеяли в ресторане.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 20 2017 в 8:33 PDT

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев на днях пригласил актера, с которым дружит, в ресторан, однако спокойно поговорить друзьям не дали. Сидевшие за одним из столиков ребята увидели Панина, и один из них громко залаял. Актер сделал вид, что ничего не заметил, Солнцев же отметил, что ему стало смешно, пишут Dni.ru.

Напомним, какое-то время назад на телеканале НТВ было продемонстрировано видео секса похожего на мужчину актера с собакой. Алексей в интервью «Комсомольской правде» заявил, что видео - фальшивка и он намерен отстаивать свою репутацию в суде. Однако в Сети неоднократно появлялись и другие ролики с участием актера, где он занимается сексом с мужчиной или гуляет по улице в женском белье.

Солнцев всегда старался встать на сторону друга. Недавно он даже надел розовый лифчик, в знак солидарности. «У Панина сейчас нет никакой поддержки, поэтому мне захотелось встать на его сторону. Люди его просто возненавидели. Я читаю комментарии, которые пользователи оставляют в ответ на скандальные видеоролики Панина, и диву даюсь – откуда в них эта злость берется!»

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.

Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери.

Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу.