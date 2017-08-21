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Панина опозорили посетители ресторана


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Актер Алексей Панин теперь слишком известная личность. И на досуге только ленивый не съязвит в сторону актера, которого обвинили в зоофилии.

Какое-то время назад звучали заявления, что актера надо положить в психушку. Нападки на Панина продолжаются до сих пор. И недавно Алексея осмеяли в ресторане.

 

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев на днях пригласил актера, с которым дружит, в ресторан, однако спокойно поговорить друзьям не дали. Сидевшие за одним из столиков ребята увидели Панина, и один из них громко залаял. Актер сделал вид, что ничего не заметил, Солнцев же отметил, что ему стало смешно, пишут Dni.ru.

Напомним, какое-то время назад на телеканале НТВ было продемонстрировано видео секса похожего на мужчину актера с собакой. Алексей в интервью «Комсомольской правде» заявил, что видео - фальшивка и он намерен отстаивать свою репутацию в суде. Однако в Сети неоднократно появлялись и другие ролики с участием актера, где он занимается сексом с мужчиной или гуляет по улице в женском белье.

Солнцев всегда старался встать на сторону друга. Недавно он даже надел розовый лифчик, в знак солидарности. «У Панина сейчас нет никакой поддержки, поэтому мне захотелось встать на его сторону. Люди его просто возненавидели. Я читаю комментарии, которые пользователи оставляют в ответ на скандальные видеоролики Панина, и диву даюсь – откуда в них эта злость берется!»

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 

Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери. 

Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу. 



0 Не нравится 0 Нравится 21.08.2017 Теги: Алексей Панин

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