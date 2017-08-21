Бен Аффлек откупился от любовницы

Бен Аффлек (Ben Affleck) недавно отпраздновал 45-летие. Актер, который на данный момент разводится со своей женой Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner), устроил вечеринку в теплой компании, он провел время со своими детьми и близкими людьми. Но кое-кого он пригласить все же не решился. Теперь актеру придется заглаживать свою вину перед любовницей Линдси Шукас.

Публикация от Ben Affleck (@benaffleck_) Июл 23 2017 в 3:58 PDT

Вечеринка проходила в ресторане Barton G, в Восточном Голливуде. На юбилее присутствовали дети звезды - 11-летняя Вайолет, 8-летняя Серафина и 5-летний Сэмуэль. Их сопровождала няня, Дженнифер Гарнер тоже была на торжестве, но ее визит был коротким, вручив имениннику торт, актриса покинула ресторан, пишут "7Дней". Стоит только догадываться, почему актер не удосужился пригласить Линдси.

Как утверждают подружки девушки, Линдси очень обиделась. Однако актер знает подход к женщинам. Через пару дней после праздника Бен повел свою девушку в дорогой ювелирный магазин Barneys и купил ей ожерелье. Папарацци засняли счастливое лицо девушки, выходившей из магазина. Что свидетельствует о том, что прощение Бен заслужил.

Стоит напомнить, Бен и Линдси вышли вместе в свет уже в июле. В апреле Аффлек и его супруга Дженнифер Гарнер подали документы на развод. Пара объявила о расставании еще летом 2015 года, но не спешила с оформлением документов.