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Данко пожаловался на шоу Шепелева


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Известный певец Данко оказался в неоднозначной ситуации. По словам певца, редакторы нового шоу «На самом деле» поступили с ним нечестно. Артист не получил деньги за участие в шоу.

Данко принял участие в проекте Дмитрия Шепелева, в ходе которого потребовал от жены провести ДНК-тест. Как заявил артист, у него есть подозрения, что на самом деле он не является отцом Агаты, которая страдает ДЦП. Но теперь выясняется, что Данко пытался таким образом собрать деньги для девочки.

Артист не раз с любовью говорил о дочери Агате, так что его претензии к супруге Наталье поразили публику. Но на самом деле Данко никаких претензий к жене не имеет. По словам певца, редакторы обещали поддержать девочку и за участие в шоу его супруга получила 150 тысяч рублей.

«С ней поступили по-честному. Но Наташа – это отдельный человек. Мне же было нужно, чтобы дали номер банковской карты для помощи дочери. Я не хотел поднимать шумиху с обманом, мне неприятна эта ситуация. После выхода программы я получил огромное количество негативных комментариев, в которых меня обвиняли в том, что я попросил сделать генетическую экспертизу. Ведь мне взамен обещали помочь, а ради родного ребенка пойдешь на все, что угодно», - цитирует исполнителя Starhit.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: Данко

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